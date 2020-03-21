 

Новый Volkswagen ID 4 GTX получит полный привод

21.03.2020, 14:18, Новости дня

Технический глава немецкой компании Volkswagen прокомментировал данные о возможностях “заряженной” версии ID 4 GTX.

Особенностью данного транспортного средства станет то, что здесь предусмотрели систему полного привода, а также ряд других важных опций. В свою очередь, покупатели также смогут выбрать в продаже комплектацию, предусматривающую задний привод и единственный двигатель. Напомним, модификация ID 4 GTX имеет два электрических мотора, которые суммарно выдают 302 л.с. мощности.

Вместе с тем немецкие разработчики также активно осуществляют работу по выпуску электрического внедорожника ID 5, который в дальнейшем похвастается “заряженным” исполнением. Вышеуказанные модели продолжат дорабатывать и расширять их комплектации.



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