Новый Volkswagen ID 4 GTX получит полный привод

21.03.2020, 14:18, Новости дня

Технический глава немецкой компании Volkswagen прокомментировал данные о возможностях “заряженной” версии ID 4 GTX.

Особенностью данного транспортного средства станет то, что здесь предусмотрели систему полного привода, а также ряд других важных опций. В свою очередь, покупатели также смогут выбрать в продаже комплектацию, предусматривающую задний привод и единственный двигатель. Напомним, модификация ID 4 GTX имеет два электрических мотора, которые суммарно выдают 302 л.с. мощности.

Вместе с тем немецкие разработчики также активно осуществляют работу по выпуску электрического внедорожника ID 5, который в дальнейшем похвастается “заряженным” исполнением. Вышеуказанные модели продолжат дорабатывать и расширять их комплектации.