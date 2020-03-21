Эксперт объяснил, как бороться с шумными соседями

21.03.2020, 14:17, Разное

Антон Алексахин, являющийся представителем EcoStandard group, пояснил о методиках борьбы с шумными соседями. По его словам, оптимальным решением будет заказ экспертизы звукоизоляции.

«Люди, которые живут в многоквартирных домах, часто сталкиваются с шумными соседями. Нередко по утрам или в ночное время можно услышать крики, музыку, звуки ремонта и многое другое. В первую очередь, это может быть связано с самовольным изменением конструкции полов. Слои с песком или опилками убирают, делая потолки более высокими. Из-за этого снижается уровень звукоизоляции. Рекомендуется сразу же обращаться в коммунальные предприятия с требованием проверить пропускную способность стен», – пояснил специалист.

По данным издания «Слово и Дело», соседи имеют право требовать проведения такой экспертизы при наличии простых подозрений. Процедуру должны организовать в течение определенного срока и предоставить ее результаты. Также можно воспользоваться положениями «Закона о тишине». Он запрещает шум с 19 часов вечера до 9 часов утра. В данном случае рекомендуется сразу же обращаться в правоохранительные органы.

Также можно позаботиться о шумоизоляции самостоятельно, но сделать это рекомендуется еще на стадии ремонта. Для этого достаточно использовать материалы, продающиеся во всех строительных магазинах.