Сыгравший в сериале «Магомаев» эпизодическую роль Владимир Дыховичный умер после съёмок финальной серии

21.03.2020, 14:09, Разное

Отечественный киноактёр и музыкант Владимир Дыховичный, сыгравший в сериале «Магомаев» эпизодическую роль, умер в начале января 2019 года, после одной из смен съёмочного процесса. На момент смерти артисту было 30 лет и, по одной из версий, причиной стал приём запрещённых веществ.

На российских телеэкранах совсем недавно завершили показ сериала «Магомаев» о жизни легендарного советского исполнителя, которого нередко называют «голосом эпохи». Одного из второстепенных персонажей в ленте сыграл сын режиссёра Ивана Дыховичного. Как пишет интернет-портал «СтарХит», актёр умер после съёмок последней серии. Тогда один из журналистов в соцсети писал, что Дыховичный-младший принимал запрещённые препараты, и именно они могли стать причиной смерти в столь раннем возрасте.

Также отмечается, у артиста и ранее были проблемы с законом. Однажды его якобы задержали правоохранители с порошкообразным веществом белого цвета, а проведённая экспертиза показала, что это наркотик. Тогда же появлялась и информация о пагубной зависимости Владимира Дыховичного, что могло привести к летальному исходу.