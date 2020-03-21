Елена Малышева: «Появления вакцины от коронавируса не стоит ожидать в ближайшие 3 месяца»

21.03.2020, 14:09, Разное

Отечественная телеведущая, терапевт и кардиолог Елена Малышева высказала мнение относительно сроков создания вакцины от коронавируса COVID-19. Эксперт считает, в ближайшие 3 месяца ожидать появления средства для борьбы с провоцирующим смертельную пневмонию вирусом не стоит.

Елена Малышева отмечает, что на текущий момент исследователи многих ведущих государств мира занимаются разработкой вакцины от коронавируса, и она точно будет создана, однако не в ближайшее время. По мнению телеведущей, уже в течение недели ситуация должна «разрядиться», а ещё через одну станет понятно, что всё «разрешается в нашу пользу».

Кроме того, Малышева оценила предложение мэра Москвы о том, чтобы люди пожилого возраста старались не выходить из квартир и домов. Именно эта категория граждан, а также гипертоники, страдающие от диабета и болезней сердца, находятся в группе риска, поэтому их желательно ограждать от вероятности заражения.