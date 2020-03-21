 

Huawei P40 Pro Plus 5G в белом корпусе предстал на рендере

21.03.2020, 14:09, Разное

Компания Huawei планирует официально презентовать смартфоны серии P40 уже 26 марта, но до сих пор не появилось точной информации о названиях новинок. Инсайдер Ишан Агарвал обнародовал рендер, демонстрирующий модель в белом корпусе.
Такое цветовое решение стало третьим в гамме после серого и черного. По мнению известного инсайдера, смартфон, представленный на рендере, может получить название P40 Pro Plus 5G. Данная модель станет топовой в линейке и окажется наиболее дорогой. Стоимость гаджета может составить около 1300 евро.

В состав новой серии мобильных аппаратов Huawei, кроме топ-версии, войдут базовый вариант P40 и устройство P40 Pro. Ценник этих гаджетов может варьироваться в пределах 900 и 1100 евро соответственно.



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