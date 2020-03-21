Мишустин призвал не допустить нехватку топлива в России

21.03.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил следить за тем, чтобы в стране не возникало дефицита топлива.

Мишустин сообщил об этом на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

По его словам, «необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом». Он напомнил, что с 2019 года в РФ действует демпфирующий механизм, который направлен на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо.

Данный механизм, по словам главы правительства, в нынешней ситуации должен компенсировать снижение поступлений в федеральный бюджет из-за падения мировых цен на нефть.

Мишустин отметил, что в минувшем году бюджетные компенсации в соответствии с этим механизмом составили около 500 млрд рублей, которые получили нефтеперерабатывающие заводы.

Он сообщил также, что в условиях нестабильности на валютном рынке правительство усилит мониторинг крупнейших системообразующих предприятий, перечень которых уже определен: «В течение двух недель профильные министерства и ведомства совместно с ведущими банками должны организовать стресс-тестирование предприятий, которые попадают в зону риска. По результатам при необходимости мы будем также готовить меры поддержки».

«Работа у нас большая, сроки жесткие, нужно действовать максимально энергично, чтобы без проволочек принимать необходимые решения», – подчеркнул премьер.

Ранее президента РФ Владимира Путина удивил рост цен на бензин в России.

До этого Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.