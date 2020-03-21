 

В МЭР заявили о последовательной реализации плана по поддержке экономики России

21.03.2020, 14:08, Новости дня

План мероприятий по поддержке экономики на фоне коронавируса реализуется, почти половина уже в стадии готовности, сообщил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников.

Решетников сообщил в ходе совещания правительства, что план, утвержденный во вторник, реализуется. Всего там 49 содержательных пунктов и поручений, «где реально надо принять решение», передает РИА «Новости».

«Так вот из них по 13 решения уже приняты, оформлены и по 12 находятся в высокой степени готовности. То есть наполовину план оперативно реализуем», – сказал глава МЭР.

Также он призвал мониторить в стране не только безработицу, но и процесс перевода на сокращенную неделю и удаленный режим на фоне коронавируса, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие поручения уже даны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег от увольнений под предлогом коронавируса.



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