 

МИД РФ обвинил США в попытках “подложить мину” под “Северный поток-2”

21.03.2020, 14:06, Новости дня

Инсинуациями назвал замглавы МИД РФ Сергей Рябков инсинуациями утверждения США об "энергетическом оружии" России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Москва не исключает, что Вашингтон продолжит "гарцевать на этих тезисах" и в дальнейшем, добавил Рябков.

"Американцы неприкрыто стремятся "подложить мину" под "Северный поток-2"", – считает Рябков.

Он также добавил, что, ссылаясь на некоего внешнего врага, США подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Причем как в энергетической сфере, так и в области военно-технического сотрудничества.

Ранее США обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере, назвав Москву "враждебным игроком", однако воздержались от комментариев относительно возможности введения новых санкций.



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