 

“Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” объединят усилия для борьбы с коронавирусом

21.03.2020, 14:06, Новости дня

Два манчестерских клуба английской премьер-лиги объединили усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Сити" и "Юнайтед" перечислили 50 тысяч фунтов стерлингов в благотворительный продовольственный фонд.

Клубы выступили с совместным заявлением. "Мы гордимся тем, что делают наши болельщики в оказании помощи местным продовольственным фондам. Коронавирус повлиял на эти благотворительные учреждения. Во время вызова обществу, мы объединяемся с нашими болельщиками, чтобы помочь наиболее уязвимым людям".

Чемпионат Англии прерван до 30 апреля. Не исключено, что остаток первенства команды проведут без зрителей.



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