В Киеве решили остановить работу общественного транспорта

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21.03.2020, 13:53, Новости дня

В Киеве в воскресенье с 22 марта полностью прекратит работу общественный транспорт, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», – сообщил Аваков в соцсетях, передает ТАСС.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.



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