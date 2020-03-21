Названа вероятная причина убийства женщины и ее родителей в Москве

21.03.2020, 13:53, Новости дня

Подозреваемый в убийстве жены и ее родителей мужчина в Москве страдал от депрессии и мог пойти на преступление из-за нервного срыва, сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый работал в аудиторской фирме, его супруга вместе с детьми переехала на время к родителям, сообщил собеседник ТАСС.

«Ее муж накануне приехал к ним. До этого он не спал три ночи. У него была депрессия, развились панические атаки. Теща ему сделала успокоительный укол, и он уснул. Когда проснулся, решил, что его хотят убить, взял нож и убил им жену и ее родителей», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем. Насилие в отношении детей не применялось, их передали родственникам.

СМИ опубликовали видеозапись с места преступления.