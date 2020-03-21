 

Мишустин предостерег от увольнений под предлогом коронавируса

21.03.2020, 13:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам предупредил, что в нынешней ситуации увольнения сотрудников могут быть только крайней мерой. Он предостерег работодателей от использования шумихи вокруг коронавируса в своих интересах.

«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», – приводит его слова ТАСС.

Правительство, подчеркнул Мишустин, будет отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим.

«Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой», – указал он.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», – подчеркнул председатель правительства.

Мишустин пообещал, что правительство в еженедельном режиме будет мониторить своевременную выплату зарплат. Кроме того, вводится мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, прежде всего в моногородах, где с этой точки зрения присутствуют повышенные риски.

Премьер добавил, что Кабмин и Банк РФ ежедневно анализируют ситуацию и готовы при необходимости принимать дополнительные меры поддержки экономики и граждан.

Он напомнил, что правительство и ЦБ приняли меры против негативного влияния ситуации с коронавирусом и волатильности глобальных финансового и сырьевого рынков. Кроме того, продолжил премьер, 20 марта Банком РФ было объявлено о еще одном комплексе мер по поддержке граждан и экономики.

Мишустин выразил уверенность в устойчивости нефтяной отрасли РФ к волатильности на мировом рынке углеводородов.

«Мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она одна из наиболее конкурентоспособных в мире», – сказал он.

Ранее Мишустин заявил, что российские ученые разрабатывают шесть препаратов от коронавируса.



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