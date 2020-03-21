Мишустин предостерег от увольнений под предлогом коронавируса
21.03.2020, 13:48, Новости дня
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам предупредил, что в нынешней ситуации увольнения сотрудников могут быть только крайней мерой. Он предостерег работодателей от использования шумихи вокруг коронавируса в своих интересах.
«Сегодня можно и нужно использовать все формы гибкой занятости людей: это может быть где-то сокращенный рабочий день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям наших медиков», – приводит его слова ТАСС.
Правительство, подчеркнул Мишустин, будет отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим.
«Но увольнения в нынешней непростой ситуации должны быть крайней мерой», – указал он.
«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», – подчеркнул председатель правительства.
Мишустин пообещал, что правительство в еженедельном режиме будет мониторить своевременную выплату зарплат. Кроме того, вводится мониторинг ситуации на рынках труда в регионах, прежде всего в моногородах, где с этой точки зрения присутствуют повышенные риски.
Премьер добавил, что Кабмин и Банк РФ ежедневно анализируют ситуацию и готовы при необходимости принимать дополнительные меры поддержки экономики и граждан.
Он напомнил, что правительство и ЦБ приняли меры против негативного влияния ситуации с коронавирусом и волатильности глобальных финансового и сырьевого рынков. Кроме того, продолжил премьер, 20 марта Банком РФ было объявлено о еще одном комплексе мер по поддержке граждан и экономики.
Мишустин выразил уверенность в устойчивости нефтяной отрасли РФ к волатильности на мировом рынке углеводородов.
«Мировая экономика начнет постепенное восстановление только после нормализации эпидемиологической обстановки в мире. Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она одна из наиболее конкурентоспособных в мире», – сказал он.
Ранее Мишустин заявил, что российские ученые разрабатывают шесть препаратов от коронавируса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет