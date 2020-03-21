ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ 2018

21.03.2020, 13:48, Новости дня

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальный фильм о чемпионате мира 2018 года в России.

Фильм длится 1 час и 19 минут, ролик размещен на официальном канале ФИФА в YouTube.

В нем использованы кадры из матчей, видео из раздевалки разных сборных, подтрибунных помещений и т.д.

Финальная часть чемпионата прошла на 12 стадионах в 11 городах РФ летом 2018 года. Победителем стала Франция.

Лучшим бомбардиром российской сборной на ЧМ-2018 стал Денис Черышев, ФИФА назвала его одним из главных открытий турнира.