 

Главного инфекциониста Ставрополя заподозрили в нарушении карантина по коронавирусу

21.03.2020, 13:48, Новости дня

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова якобы скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу, сообщают СМИ.

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей УК РФ о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности, передает РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК краевого главка МВД.

СМИ сообщали, что инфекциониста якобы госпитализирована с подозрением на коронавирус. В медицинской академии, где она преподает, ввели карантин. У всех контактировавших с заболевшей взяли мазки, за ними наблюдают медики.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом. До этого, в четверг, в российской столице выписали четверых выздоровевших. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек.

Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Холодец с иглой купила во «Вкусвилле» жительница Москвы

09.02 / МЧС доставило в Китай гумпомощь

18.02 / Оппозиция включила гимн СССР в парламенте Грузии

07.02 / Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

20.02 / Полицейские расчистили путь к санаторию для эвакуированных из Китая украинцев

12.02 / Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

19.02 / Российские туроператоры попросят правительство компенсировать убытки от коронавируса

03.02 / Чавушоглу позвонил Лаврову после инцидента в Идлибе

24.02 / В Иране прошли выборы. Победили консерваторы при рекордно низкой явке

02.02 / Более 160 пар Москвы зарегистрировали брак в «красивую» дату воскресенья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска