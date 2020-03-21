Мнение: Коронавирус и идиотизм

21.03.2020, 13:42, Разное

Подтвердился диагноз коронавиурс у главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.

В праздничные дни с 6 по 9 марта доктор Санникова слетала в Мадрид. Не пропадать же заранее купленному билету и забронированному отелю… А уже 10 марта вышла на работу. Принимала участие в совещаниях по ситуации с коронавирусом, встречалась с губернатором и другими руководителями региона… Как профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского государственного медуниверситета Санникова читала лекции и вела пары студентам…

А 17 марта доктора Санникову госпитализировали…

Мне вот интересно, сколько человек успела заразить профессор Санникова? И закроют ли Ставрополье на жесткий карантин? А если Санникову вылечат, отправят ли девушку в тюремную камеру?

Больно уж действия Санниковой похожи на продуманную диверсию. Не может же главный врач-инфекционист региона, пофессор мединститута быть полным идиотом? Или может?

Фотография Ирины Санниковой – отсюда, документ – отсюда.