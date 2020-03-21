Число умерших от коронавируса в мире достигло 11 400 человек, более 275 тысяч заражены

21.03.2020, 13:35, Новости дня

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 275 тысяч человек, 11 402 человека умерли – такие данные на утро 21 марта размещены на сайте онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса.

Самый высокий уровень смертности – в Италии: всего от коронавирусной инфекции там скончались 4032 человека, более 47 тысяч заражены, 4440 выздоровели. За последние сутки в стране умерли 627 человек – это самое большое увеличение с начала чрезвычайной ситуации в стране, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли утром 21 марта.

По данным Университета Джона Хопкинса, Испания – третья по количеству зараженных коронавирусом в мире и вторая в Европе: при 21 570 случаях заражения там умерли 1093 человека, выздоровели 1588 инфицированных. В Великобритании число умерших составило 178 человек – при более чем 21 тысяче подтвержденных случаев заболевания.

В России всего зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом. В пятницу, 20 марта, выявили 54 новых случая, на утро субботы новый случай COVID-19 подтвержден в Красноярском крае. Всего в регионе пять человек с коронавирусной инфекцией.

В то же время в Москве выздоровели восемь человек – из выписали из больниц, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. На утро субботы в городе заражение коронавирусом подтверждено у 131 человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 марта объявил, что в России уже проводятся испытания шести вакцин от коронавируса и что “в ближайшее время” будет подтверждена их эффективность. По его словам, ученые создали вакцины “буквально за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии”.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что клинические испытания и подтверждения безопасности, необходимые для выпуска вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев – сейчас в мире разрабатывается около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы и начинают их клинические испытания, однако до вакцинации населения еще далеко.