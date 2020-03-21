СМИ: зараженная коронавирусом Ольга Куриленко рассталась со своим бойфрендом

21.03.2020, 13:35, Разное

У Ольги Куриленко, прославившейся на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда, сейчас непростой период в жизни. На днях 40-летняя актриса украинского происхождения призналась: она больна коронавирусом. Справляется с COVID-19 Ольга пока подручными средствами: лечения Куриленко назначено не было.

Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией, –

рассказала она в соцсетях.

Впрочем, коронавирус – не единственное, с чем пришлось столкнуться актрисе. Как удалось узнать Daily Mail, сейчас Ольга переживает еще и личную драму – она рассталась со своим возлюбленным аргентинским актером Беном Курой, с которым встречалась на протяжении последних трех лет. Стоит сказать, что произошло это незадолго до результатов теста на коронавирус. А причиной разрыва, по словам друзей актрисы, стал напряженный рабочий график пары.

Ольга Куриленко и Бен Кура

С их работой, тянущей их в разных направлениях, стало невозможно быть вместе. Ольга, уверен, сможет оправиться. Как и всегда, –

приводит издание слова инсайдера.

В жизни Ольги Куриленко, и правда, было немало встреч и расставаний. Впервые актриса вышла замуж в 2000 году за фотографа Седрика ван Моля. Брак, который длился 4 года, принес Ольге французское гражданство и множество красивых снимков, сделанных мужем. В 2006 году Куриленко второй раз вышла замуж – за американского предпринимателя Демиана Габриэлла, занимавшегося продажей сотовых телефонов. Спустя год пара рассталась, а Ольга сконцентрировалась на карьере, которая пошла вверх в 2008 году после выхода фильма о Джеймсе Бонде. В 2012 году на съемках сериала “Волшебный город” она познакомилась с новым бойфрендом, актером Дэнни Хьюстоном. Но этот роман снова оказался недолгим – их отношения продлились всего год.

Особое место в сердце актрисы удалось занять писателю и журналисту Максу Беницу – в 2015 году они стали родителями малыша, которому дали имя Александр Марк Горацио. Новый статус, впрочем, никак не повлиял на их решение вскоре разойтись.

С Беном Курой, сыном знаменитого тенора Хосе Куры, Ольга познакомилась на съемках боевика “Отпетый мачо”. Пара не скрывала свои отношения – Ольга и Бен часто позировали вместе на светских мероприятиях, но за три года романа никто из них не дал откровенного интервью об их истории любви.