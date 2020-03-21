Барселона. Наши дни. Медики аплодируют полицейским, а полицейские – медикам
21.03.2020, 13:31, Новости дня
Барселона. Наши дни. Медики аплодируют полицейским, а полицейские медикам.
Именно эти две профессии сейчас на передовой борьбы с эпидемией коронавируса во всех странах. Первые поддерживают порядок в двухмиллионном городе, где уже неделю нельзя выходить из дому, кроме как за продуктами и в аптеку.
Вторые – работают круглосуточно для того, чтоб спасти жизни тех, кто находится на грани жизни и смерти.
Держись, Барселона! Virus – no pasaran!
Барселона. Наши дни.Медики аплодируют полицейским, а полицейские медикам.Именно эти две профессии сейчас на передовой борьбы с эпидемией коронавируса во всех странах.Первые поддерживают порядок в двух миллионном городе, где уже неделю нельзя выходить из дому, кроме как за продуктами и в аптеку.Вторые – работают круглосуточно для того, чтоб спасти жизни тех, кто находится на грани жизни и смерти.Держись, Барселона!Virus – no pasaran!
Posted by Антон Геращенко on Reede, 20. märts 2020
Источник: Антон Геращенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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