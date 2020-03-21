Барселона. Наши дни. Медики аплодируют полицейским, а полицейские – медикам

21.03.2020, 13:31, Новости дня

Барселона. Наши дни. Медики аплодируют полицейским, а полицейские медикам.

Именно эти две профессии сейчас на передовой борьбы с эпидемией коронавируса во всех странах. Первые поддерживают порядок в двухмиллионном городе, где уже неделю нельзя выходить из дому, кроме как за продуктами и в аптеку.

Вторые – работают круглосуточно для того, чтоб спасти жизни тех, кто находится на грани жизни и смерти.

Держись, Барселона! Virus – no pasaran!

Барселона. Наши дни.Медики аплодируют полицейским, а полицейские медикам.Именно эти две профессии сейчас на передовой борьбы с эпидемией коронавируса во всех странах.Первые поддерживают порядок в двух миллионном городе, где уже неделю нельзя выходить из дому, кроме как за продуктами и в аптеку.Вторые – работают круглосуточно для того, чтоб спасти жизни тех, кто находится на грани жизни и смерти.Держись, Барселона!Virus – no pasaran! Posted by Антон Геращенко on Reede, 20. märts 2020

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора