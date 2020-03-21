Аваков: Работать должны только предприятия критической инфраструктуры – остальные необходимо закрыть

21.03.2020, 13:31, Новости дня

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине должны продолжать работу только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. Такое мнение высказал в Facebook 21 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, все остальные фирмы должны быть закрыты, а сотрудники должны находиться дома.

“Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем! Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование. Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости, – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни, ради тысяч и тысяч жизней”, – написал министр.

По его словам, правительство и президентский штаб готовят варианты для решения проблемы. Сам Аваков считает, что тотальный карантин надо ввести как можно раньше.

“Сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически необходимыми, и перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина. Общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома”, – настаивает глава МВД.

Дорогие украинцы! События последних дней кардинально изменили жизнь всего общества и всего мира. Мир меняется и… Posted by Arsen Avakov on Laupäev, 21. märts 2020

В Украине зафиксирован 41 случай коронавирусной инфекции, три пациента скончались.В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.