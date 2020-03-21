Эстонка укрылась с дочерьми в монастыре в РФ от заподозренного в педофилии мужа

21.03.2020, 13:30, Новости дня

Гражданка Эстонии 35-летняя Анна Финсераасен укрылась в монастыре в РФ вместе с двумя дочерьми, девяти и восьми лет, от бывшего мужа-норвежца и эстонского правосудия, согласно решению которого детей должны отдать отцу, обвиненному в их изнасиловании.

Анна бежала в Россию из-за решения эстонского суда, постановившего отдать девочек экс-супругу, которого эстонская прокуратура обвинила в изнасиловании собственных дочерей, но суд оправдал за отсутствием неопровержимых доказательств, пишет «Царьград».

Муж эстонки Йостейн Финсераасен не был признан виновным, несмотря на свидетельства самих девочек и заключения экспертов. При этом отец мужчины, дед несовершеннолетних девочек, имеет судимость, по которой отбывал реальный срок заключения, за сексуальные действия с 13-летними детьми.

В статье говорится, что Анна – русская и православная, родившаяся в Эстонии. Она сама и ее дети посещали русскую школу в Таллине. С будущим мужем она познакомилась в Норвегии, где работала медсестрой в доме престарелых.

Анна рассказала, что семейная жизнь пошла под откос, когда ее супруг вызвался самостоятельно купать старшую дочь. «Как-то заглянула в ванную и просто замерла в шоке: оба голые, не купаются, а стоят, и она его дергает за возбужденное мужское достоинство. Вроде как играют, оба смеются», – приводятся в статье слова женщины. После этого был «жуткий скандал», «он кричал, что это нормально, я возражала», рассказала Анна, добавив, что Йостейн начал ее бить. Вскоре пара рассталась.

Норвежская служба защиты детей, по рассказу женщины, поставила семью на учет, потребовав «жить мирно», однако их не смутило поведение мужчины. «И вот тогда мне стало совершенно понятно: в Норвегии мне никто не поможет, и я не хочу, чтобы мои дочки воспитывались в таких условиях», – сообщила она.

Женщина вместе с девочками бежала в Таллин. Муж обратился в полицию, Анну объявили в розыск. Суд постановил, что дети должны ездить к отцу в Норвегию. Так продолжалось с 2013 по 2016 годы.

Когда Йостейн в очередной раз привез дочерей домой, «младшая, прощаясь, подбежала к нему и начала целовать его в пах», говорится в статье. «Анна, разумеется, осторожно спросила у дочери, а часто ли они таким вот образом с папой играют? И услышала в ответ «да», – указывается в публикации.

Женщина отвела дочерей к психологу, а затем – к гинекологу. «(Повреждения) могли быть нанесены путем насильственного проникновения, однако нельзя полностью исключать анатомические особенности девственной плевы», – было сказано в заключении экспертов.

Йостейна, в отношении которого эстонская полиция возбудила уголовное дело, арестовали, когда он в очередной раз приехал, чтобы навестить дочек.

Мужчину, однако, оправдали, несмотря на заключения экспертов. Суд допустил, что мать настроила детей против отца, заставила их оговорить его. Ему снова разрешили видеть дочерей.

В статье говорится, что, освещая семейный конфликт, эстонская пресса подчеркивала, что Анна является этнической русской, «то есть как бы сразу ее определяли в разряд неполноценного национального меньшинства, несмотря на то, что она гражданка этой страны».

Анна не стала дожидаться, когда дочерей заберут, и бежала в Россию. Получив временную регистрацию, она живет при монастыре, девочки получают образование. Когда срок временного убежища закончится, встанет вопрос о ее экстрадиции обратно в Эстонию.

К истории подключились директор Информационно-правозащитного центра по правам человека в Вене Гарри Мурей и крупный норвежский правозащитник Мариус Рейкерас, специализирующийся на защите детей. Также на стороне женщины выступил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, однако его поддержка в суде Анне не помогла.