Экс-депутат Рады Журавко назвал военную помощь США обостряющим фактором в Украине

21.03.2020, 13:30, Разное

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что военная помощь от США для Украины не помогает стране в повышении безопасности и установлении мира. По мнению экс-чиновника, она используется для продолжения конфликта или разворовывается.

«Парламент и президент должны контролировать все процессы. Помощь из США продолжает поступать, но ничего не меняется. Даже коронавирус не может повлиять на данную ситуацию. Только совместные усилия позволят направить мощности в нужное русло. США также не проявляют интереса к остановке конфликта в Украине. Если бы такая необходимость была, то предпринимались совершенно другие действия», – цитирует Журавко издание «ПолитЭксперт».

По словам бывшего депутата, конфликт на востоке Украины продолжится до момента, пока правительство страны и мировые партнеры не решат его закончить. Для этого еще не было сделано ни одного фактического шага. Кроме того, Журавко предположил, что военная помощь США подпитывает ситуацию, а не нейтрализует ее.

«Все говорит о том, что есть некие заинтересованные стороны, которые поддерживают конфликт. США не перестает помогать, но результатов нет. Это может говорить о коррупции на стадии распределения помощи. С другой стороны, сама Украина также выступает за разрешение конфликта, за исключением словесных заявлений», – пояснил бывший депутат.