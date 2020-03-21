 

Android 11 DP2 получит новую функцию обмена файлами

21.03.2020, 13:30, Разное

В прошлом году появились сообщения о том, что Google запустит новый инструмент для обмена файлами под названием Fast Share, который похож на Apple AirDrop. По мнению экспертов, данная функция будет доступна в операционной системе Android 11.
В частности, некоторые разработчики нашли свидетельство наличия инструмента совместного использования в Замечаниях по выпуску Android 11 DP2 Preview. Ссылка найдена в отчете об ошибке в каталоге «Известные проблемы: платформа Android» в комментариях. По словам Google, при обмене файлами с двумя устройствами Pixel 4 появятся различия в пользовательском интерфейсе. На данный момент проблема с этой функцией заключается в том, что принимающее устройство может показывать «сбой при совместном использовании файлов», когда операция на самом деле была успешной.

Это первое свидетельство, в которой появляется «Fast Share». Это подразумевает, что данный функционал действительно будет существовать.
Кроме того, есть сообщения, что функция не станет применяться только в Android 11. Более ранняя версия Android может получить обновление, которое добавляет эту ее. В отчете утверждается, что этот функционал в более старых версиях Android будет выглядеть как специальное приложение.

Согласно предыдущим отчетам, инструмент для обмена файлами Fast Share позволяет делиться информацией с соседними устройствами без интернета, как Android Beam. Служба использует Bluetooth для установления соединения, а затем для передачи файлов непосредственно через Wi-Fi, вместо NFC, что позволяет передавать большие файлы быстрее, чем Android Beam.



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