Личное: Не лечила, а заражала

21.03.2020, 13:26, Разное

Ирина Санникова, главный инфекционист Ставрополья, женщина хоть и нестарая, но некрасивая. Что в таких случаях делают?

Правильно, 8-е Марта отмечают в Испании!



Фото: Соцсети

А почему бы бабе не смотаться в очаг коронавируса? Она же инфекционист целого региона!

Не буду спрашивать, откуда у чиновницы деньги, чтобы вот так запросто сгонять отдохнуть в Европу. Важнее, что по прибытии на Ставрополье, Ирка просто скрыла свою поездку в эпидемиологически неблагополучную область.

То есть, для простых писечек — карантин по прибытии. А главный инфекционист пошла в люди.

Первый тест Санниковой показал у неё наличие коронавируса. Ждут второго, Санникова плохо чувствует себя в лучшей палате для лучших людей. До этого момента, как и первая жертва коронавируса в России, она читала лекции, была на конференции, присутствовала на совещаниях.

В круге контактов — десятки, сотни, тысячи. Студенты-медики, врачи, чиновники и просто куча народа.

Я могу понять какую-нибудь обдолбанную макаку, прилетевшую в Россию из Куршавеля. Я могу понять и дрессировщика кота Шантика — парень бухает, а потому не думает. Но чтобы главный инфекционист целого региона так себя вёл?

Этого понять не могу.

Я понимаю, что причин скрыть поездку в Испанию у Санниковой было много. Тут тебе не только карантин, но и косые взгляды коллег — откуда деньги? Но Ирка — врач, который давал обществу клятву, чтобы своими действиями не навредить никому.

По факту, Ирина Санникова не соответствует ни занимаемой должности, ни званию врача. Не может называться и порядочным человеком.

Посмотрите ещё раз в глаза этой наглой, глупой бабы, которая повела себя как свинья — свиньёй.

Позор и отставка. Лишение наград и пенсии. Уголовный срок за халатность и создание опасности для жизни людей.