Daily Express – пандемия не сказалась на российских учениях в Крыму

21.03.2020, 13:20, Новости дня

Россия проводит военные учения у побережья Крыма, главное внимание на которых уделяется работе артиллерии. Как пишет Daily Express, глобальная пандемия коронавируса никак не сказалась на их масштабе. Продлятся они, как ожидается, до конца месяца.



Reuters

Пока большая часть Европы пытается сдержать пандемию, российский Черноморский флот проводит учения у мыса Опук, пишет Daily Express. По словам официального представителя командования, главным образом на учениях отрабатывается работа артиллерии. Так, военные практиковались в калибровке орудий, подготовке к ведению огня и смене позиции обстрела.

Во время учений особое внимание военные уделили организации наблюдения и разведки. Сюда входит использование беспилотников для обнаружения целей и возможности ведения ночного огня, а также для улучшения координации артиллерии.

По официальным заявлениям, учения будут окончены к концу месяца. При этом на их объёме не сказалась глобальная пандемия. Тем более что в РФ заболевших гораздо меньше, чем в европейских странах. По сообщению Кремля, у Путина коронавируса не выявлено, а у людей, с которыми он встречается, как, например, те, кого он награждал в Крыму, до этих церемоний берут анализы.