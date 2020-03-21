 

Заразившие друг друга члены семьи скончались от коронавируса за неделю

21.03.2020, 13:17, Разное

Каждый день сотни человек гибнут после того, как заразились коронавирусом. Известно, что COVID-19 провоцирует появление пневмонии у больного. В зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом: дети и старшее поколение. Чтобы спастись от пандемии, специалисты рекомендуют жителям планеты не выходить из дома некоторое время и соблюдать гигиену.

Однако в доме 73-летней Грейс Фуско из Нью-Джерси стало небезопасно. Кто-то из членов семьи, которая состоит более чем из 20 человек, “подхватил” коронавирус и распространил его, предположительно, во время обеда. Заразились несколько человек. В результате скончались дети Грейс – сын Кармайн и дочь Риты, которым было около 55 лет. После них умерла сама Фуско. Последние дни своей жизни пожилая американка находилась в клинике, на искусственной вентиляции легких. Спустя сутки после смерти матери не стало еще одно сына Грейс – Винсента.

19 членов семьи сейчас изолированы. Двое находятся в реанимации. Однако пока неизвестны результаты их теста на коронавирус.

Как пишет The Sun со ссылкой на адвоката семьи, оставшиеся в живых родственники из-за карантина не могут нормально проститься с умершими.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Мар 2020 в 10:24 PDT

На данный момент в США выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. 260 человек умерли, выздоровели – 147. Во всем мире COVID-19 обнаружили у 275,5 тысяч человек.



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