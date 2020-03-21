Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Анголе

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21.03.2020, 13:16, Новости дня

Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в Анголе, сообщила министр здравоохранения страны Сильвия Лутукута.

По ее словам, инфицированными оказались двое мужчин в возрасте около 30 лет, прибывшие 17 и 18 марта из Португалии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Информация о состоянии пациентов не приводится.

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Восточном Тиморе.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 234 тыс. пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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