Эксперт: Мировой кризис актуализировал голосование по поправкам к Конституции

21.03.2020, 13:16, Новости дня

«Внесенные в Конституцию поправки во многом отражают нынешнее состояние общества. Поэтому важно проголосовать за поправки. Общество меняется», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов. Он убежден, что обновление Конституции стало еще более актуальным в условиях мировых кризисов, вызванных пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

«Из-за кризисов, которые вызваны падением нефтяных цен и пандемией коронавируса, во всем мире, а не только в России, фиксируется рост запроса на крепкую власть. В ситуации экономической турбулентности люди хотят уверенности в завтрашнем дне. Зачастую либеральная шелуха, которая была в западных странах, начинает облетать. Мы видим, что в Лондоне переносятся на год выборы мэра, а Северная Европа выгоняет мигрантов, вводит комендантский час и иные ограничения, которые еще вчера казались непозволительным диктатом со стороны правительств этих стран», – сказал гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

По его словам, эксперты приходят ко мнению, что, пережив пандемию коронавируса, мир выйдет обновленным и с несколько изменившимися представлениями о государственном управлении, о демократии. «Россия вышла на этот путь чуть раньше других стран. Для этого нам не нужен был коронавирус. Недаром Владимира Путина начали называть во всем мире законодателем политической моды. Предложив поправки к Конституции, он предвосхитил многие моменты, как бы это парадоксально ни звучало бы», – подчеркнул собеседник.

Политолог убежден, что происходящее стало свидетельством того, что люди должны принять и поддержать новый формат Конституции. Принятые меры направлены на то, чтобы обеспечить РФ экономическую и социальную стабильность при любых мировых кризисах. «Мы помним, что предыдущая, так называемая ельцинская Конституция, принималась в девяностых годах, но общественные представления о государственном управлении тогда и сейчас совершенно разные. Сейчас мы голосуем за то, чтобы утвердить в Основном законе актуальное состояние дел», – уверен Старовойтов.

Эксперт добавил, что в ситуации возможного дефицита ресурсов Конституция будет защищять ключевые для благополучия граждан критерии жизни. «Именно сейчас люди начинают заново пересматривать свои взгляды на семью, на образ жизни, на отношение к власти. Так всегда бывает в смутные времена. Неважно, эпидемия ли это, или какая-то экономическая турбулентность или война. Недаром экономисты говорят, что по последствиям нынешняя пандемия коронавируса будет равноценна мировой войне. Точно так же разрываются экономические цепочки, жизненные уклады. Эпидемия перезагрузит все мировые отношения, все представления о мире», – подытожил Старовойтов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону. Голосование по поправке к Конституции запланировано на 22 апреля.

Накануне Центризбирком утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и общий вид бюллетеня. Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках.