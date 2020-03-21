Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

21.03.2020, 13:09, Разное

Елена Малышева рассказала, что о причинах рекордного распространения коронавируса в Италии. По ее словам, этому послужило позднее закрытие границ, из-за чего многие жители других стран уже с COVID-19 попали на территорию государства.

«Халатность и невыполнение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы привели к негативным последствиям. Закрывать границы нужно было значительно раньше. Только через два месяца после появления коронавируса Италия решила начать принимать меры, но было уже очень поздно», – пояснила Малышева.

Телеведущая также призвала всех россиян соблюдать правила карантина и при первых симптомах коронавируса сразу же обращаться к медикам. Промедление в данном случае может не только стать причиной серьезных последствий для самого пациента, но и вызвать дальнейшее распространение недуга.

По словам Малышевой, на распространении COVID-19 в Италии отразилась традиция обниматься и целовать друг друга при встрече. В условиях карантина необходимо отказаться от таких приветствий и держать дистанцию от окружающих. Малышева порекомендовала стараться избегать выходов из дома без причин или контактов с посторонними людьми.