«Это блеф – все ее лечение»: Юрий Лоза оценил деятельность покойной Джуны

21.03.2020, 13:09, Разное

Музыкант Юрий Лоза считает, что безысходность толкает людей искать помощь у колдунов и целителей. Даже таких известных, как покойная Джуна, он называет обманщиками.

Авторский проект Бориса Соболева «Идущие к черту. Послесловие» на канале «Спас» позволил узнать историю Юрия Лозы, непосредственно столкнувшегося с методами экстрасенса Джуны. Благодаря продуманному пиару её популярность была огромной. На самом деле все строилось на обмане и внушении, ни одного больного, который был бы исцелен ею, в мире не существовало. Музыкант рассказал, как вместе с двухлетним сыном, который страдал от астмы, попал на прием к известной целительнице. Перед этим под расписку он забрал ребенка из престижного медицинского института, специалисты которого ничем не могли помочь больному. Фанатизм и истерия поклонников, толпившихся у дома Джуны, насторожили его. Юрий Лоза уверен, подобные явления неизбежно связаны с обманом. Предчувствия его не обманули, лечение оказалось блефом. Роль плацебо никто не отменял. Многие люди, легко поддающиеся внушению, начинали чувствовать себя легче только от сознания того, что их лечит знаменитая Джуна. Но это ощущение было кратковременным, помочь больным с органическими поражениями экстрасенсорика не могла.

[media=https://oane.ws/xgo.php?url=spastv.ru/shows/idushhie-k-chertu-posleslovie/dzhuna-istorija-obmana/]

Певец предполагает, люди вполне могут влиять на собственное самочувствие или состояние близких с помощью позитивных мыслей. В этом он убедился на примере своей жены, которую «исцелил» от ночных кошмаров, предложив подержаться за его палец и заверив, что это поможет.