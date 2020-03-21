В феврале продажи смартфонов снизились на 37 млн из-за COVID-19

21.03.2020, 13:09, Разное

Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала отчет о количестве поставок смартфонов за февраль 2020 года. Данные свидетельствуют о резком сокращении общего количества проданных смартфонов по сравнению с отчетным периодом 2019 года.

В минувшем месяце мировые поставки достигли 61,8 млн единиц, что на 38% меньше, чем в предыдущем году. В феврале 2019 года, для сравнения, было отправлено на рынок 99,2 миллиона единиц.

Большая часть смартфонов производится в Китае, и с появлением вируса COVID-19 производство в январе остановилось, что привело к нарушению цепочек поставок во многих отраслях промышленности по всему миру, не ограничиваясь потребительской электроникой. Кроме того, люди не могли и не хотели делать покупки в магазинах, в то время как глобальные экономические эффекты приводят к значительным расходам на товары первой необходимости и предметы снабжения.

«В феврале 2020 года произошло крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на мобильные аппараты резко упали в Китае, Азии и замедлились в остальном мире», – пояснил Нил Уэстон, исполнительный директор Strategy Analytics.

Угрозы коронавируса распространились в Европу, Северную Америку и другие страны, и сотни миллионов состоятельных потребителей заблокированы, не могут или не хотят покупать новые устройства. По словам Йивен Ву, старшего аналитика в Strategy Analytics, в ближайшие недели индустрии смартфонов придется работать усерднее, чем когда-либо, чтобы поднять продажи через онлайн-магазины или предоставлять большие скидки.

На данный момент число людей, инфицированных COVID-19, все еще растет. Масштабы экономического воздействия, вызванного вспышкой коронавируса, оставили многих без работы или со сниженным доходом. При меньшем доходе люди откажутся от модернизации своих смартфонов.