Грузия ввела режим чрезвычайного положения

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21.03.2020, 13:08, Новости дня

Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса сроком на месяц вводит режим чрезвычайного положения, сообщил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В этой связи правительство обратилось за соответствующим актом к президенту.

«Срок – один месяц, до 21 апреля 2020 года», – сказал он.

Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса полностью прервала авиасообщение.

В Грузии 47 подтвержденных случая заболевания, один пациент выздоровел.

С 20 марта закрыты все торговые объекты, исключая продуктовые магазины, аптеки.

Работать разрешено банкам, почте и бензозаправочным станциям.

Армия переведена на казарменное положение.



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