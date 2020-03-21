Грузия ввела режим чрезвычайного положения
21.03.2020, 13:08, Новости дня
Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса сроком на месяц вводит режим чрезвычайного положения, сообщил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В этой связи правительство обратилось за соответствующим актом к президенту.
«Срок – один месяц, до 21 апреля 2020 года», – сказал он.
Грузия с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса полностью прервала авиасообщение.
В Грузии 47 подтвержденных случая заболевания, один пациент выздоровел.
С 20 марта закрыты все торговые объекты, исключая продуктовые магазины, аптеки.
Работать разрешено банкам, почте и бензозаправочным станциям.
Армия переведена на казарменное положение.
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