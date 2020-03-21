 

Стали известны характеристики нового Ford Bronco Sport

21.03.2020, 12:59, Новости дня

Сегодня появились данные, что новый внедорожник Ford Bronco Sport поступит в продажу в двух версиях, отличающихся оснащением и двигателями.

В частности, в базовом исполнении предусмотрели архитектуру Escape. Младшая модификация предусматривает применение 1,5- и 2,0-литровых бензиновых моторов с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, внедорожник также получит систему полного привода. Предполагается, что модель будет доступна в пяти комплектациях, а также с тремя видами крыши.

В свою очередь, старшая версия Ford Bronco Sport переняла архитектуру от пикапа Ranger, который имеет расширенные опции. В данном случае предусмотрен 271-сильный мотор, который функционирует с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Сроки выхода внедорожника Ford Bronco Sport пока не раскрываются.



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