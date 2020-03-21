 

Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

21.03.2020, 12:59, Новости дня

Южнокорейский кроссовер Kia Seltos с августа прошлого года по февраль 2020 года продан на индийском рынке в количестве около 75 тысяч автомобилей.

 В свою очередь, поступление в РФ состоялось в начале марта, и пока объемы продаж на местном рынке дилерами не раскрываются. Напомним, для местных клиентов предусмотрена версия с 2-литровым бензиновым двигателем на 149 л.с. мощности. Также заявлено, что автомобиль продается по цене от 1,34 миллиона рублей.

Данная модель до конца года может появиться в более упрощенном формате с 1,6-литровым агрегатом и с 6-ступенчатой коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составит около 1,05 миллиона рублей. В максимальном исполнении мощность достигнет 177 л.с. , цена будет около 2 миллионов рублей.



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