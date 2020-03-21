 

Realme представит линейку молодежных смартфонов Narzo

21.03.2020, 12:59, Новости дня

Китайская компания Realme в скором времени планирует выпустить новые смартфоны, которые будут продаваться под линейкой Narzo.

Предполагается, что официальная премьера данных устройств состоится уже в ближайшее время в Индии. Кроме того, эксперты анонсировали, что новые девайсы относятся к молодежному сегменту, а также имеют высокий потенциал опередить устройства, продаваемые под марками Redmi и Poco.

 В свою очередь, на опубликованном постере уже озвучены названия Gen Z, Bold, Uniqe и Fell the Power, которые могут свидетельствовать о модификациях смартфонов. Крое того, цена и параметры устройств пока удерживаются в тайне от публики до официальной презентации на рынке перед широкой аудиторией.



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