Сильный пожар на алюминиевом заводе в Московской области сняли с воздуха
21.03.2020, 12:50, Новости дня
Опубликованы кадры пожара на территории алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья, сделанные с коптера.
Напомним, что в субботу, 21 марта, вспыхнул склад готовой продукции в поселке Каналстрой. По некоторым данным, причиной возгорания мог стать поджог.
Изначально сообщалось, что площадь возгорания достигла 60 тысяч квадратных метров, однако впоследствии в МЧС уточнили, что она составила 25 тысяч квадратных метров.
К тушению планируется привлечь пожарный поезд, к месту ЧП вылетела авиация.
По данным РИА Новости, в настоящий момент ядовитых выбросов в атмосферу не выявлено.
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