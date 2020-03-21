Мишустин сообщил об упреждающих экономических мерах

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21.03.2020, 12:50, Новости дня

Председатель правительства России Михаил Мишустин в субботу рассказал о мерах, предпринимаемых кабинетом министров и Центральным банком для поддержки российской экономики. Пандемия коронавируса COVID-19 и резкое падение цена на нефть оказывают серьезное негативное влияние и требуют активных упреждающих мер.

По словам Мишустина, правительство и ЦБ не допустят снижения объемов кредитования реального сектора и найдут способ помочь малому и среднему бизнесу. "Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг", — сказал Мишустин.

Для небольших компаний ЦБ запустил большую дополнительную программу льготного кредитования, пишет "Интерфакс".

По итогам стресс-тестов могут быть приняты дополнительные меры поддержки системообразующих предприятий. Правительство усиливает мониторинг их состояния из-за ситуации на валютном рынке. Мишустин напомнил, что конкретный перечень таких предприятий уже определен.



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