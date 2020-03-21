Андрей Белоусов предсказал коррекцию цен на нефть в районе 40 долларов за баррель

21.03.2020, 12:34, Новости дня

Цена на нефть будет составлять 35-40 долларов за баррель, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе «Вести в субботу».

Белоусов заявил, что, по его оценке, «коррекция будет находиться где-то в диапазоне 35-40 долларов», передает ТАСС.

Также «есть оценки, в том числе нашего Минэнерго, что она еще выше будет, за 40 долларов».

«Ну, будущее покажет, кто прав», – добавил он.

Ранее сообщалось, что нефть Brent завершила торги по 27,4 доллара за баррель.

Нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи

Также в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что, на его взгляд, к концу года цена вернется на уровень до 60 долларов «при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка». В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России.