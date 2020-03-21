 

Специалист рассказал, как эффективно побороть страх перед конкуренцией

21.03.2020, 12:30, Разное

Специалист по подбору и развитию персонала Борис Сысоев рассказал, как можно справиться с переживаниями из-за конкуренции и начать использовать ее себе во благо. По словам эксперта, главной проблемой в данном случае является психология человека.
«Основной ошибкой каждого сотрудника или даже руководителя является страх потерять авторитет. Неудачи в данном случае действительно могут стать причиной более серьезных проблем, но стоит пытаться добиться лучших результатов, а не просто смотреть на окружающих. Нужно тщательно анализировать происходящее и смотреть на тех, кто сдал позиции. В экономике без соперничества не будет никакого прогресса», – отметил Сысоев в интервью для издания «Слово и Дело».
По словам специалиста, подобные ситуации могут происходить не только в работе. Даже в быту человек часто завидует соседям, если у них больший дом или более дорогое транспортное средство. Дух соперничества толкает индивида на новые свершения. Полная стабильность ведет к стагнации и даже деградации.

Эксперт привел в пример сферу цифровых технологий. По его словам, стартапы открываются даже на фоне существования других более сильных игроков. Несмотря на это, мелкие компании добиваются высот и вытесняют конкурентов при правильном подходе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В Москве забравшийся на дерево енот устроил переполох

10.02 / Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

13.03 / Xiaomi выпустила еще два гаджета для мониторинга здоровья и дезинфекции

03.02 / Врачи из США перечислили части курицы, таящие в себе опасность для здоровья

03.02 / Мнение: Рекордные сроки

12.02 / NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе

27.02 / Американский инвестор в Латвии: не о России вам надо думать, а об эмиграции

16.02 / Мнение: Письмо: “Есть ли выход кроме психотропных препаратов и операции?”

04.03 / Мнение: Письмо: “Что-то похожее на начало камбэка”

23.02 / Мнение: О великом празднике труса и позора, отмечаемом сегодня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска