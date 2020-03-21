Специалист рассказал, как эффективно побороть страх перед конкуренцией

21.03.2020, 12:30, Разное

Специалист по подбору и развитию персонала Борис Сысоев рассказал, как можно справиться с переживаниями из-за конкуренции и начать использовать ее себе во благо. По словам эксперта, главной проблемой в данном случае является психология человека.

«Основной ошибкой каждого сотрудника или даже руководителя является страх потерять авторитет. Неудачи в данном случае действительно могут стать причиной более серьезных проблем, но стоит пытаться добиться лучших результатов, а не просто смотреть на окружающих. Нужно тщательно анализировать происходящее и смотреть на тех, кто сдал позиции. В экономике без соперничества не будет никакого прогресса», – отметил Сысоев в интервью для издания «Слово и Дело».

По словам специалиста, подобные ситуации могут происходить не только в работе. Даже в быту человек часто завидует соседям, если у них больший дом или более дорогое транспортное средство. Дух соперничества толкает индивида на новые свершения. Полная стабильность ведет к стагнации и даже деградации.

Эксперт привел в пример сферу цифровых технологий. По его словам, стартапы открываются даже на фоне существования других более сильных игроков. Несмотря на это, мелкие компании добиваются высот и вытесняют конкурентов при правильном подходе.