 

Дополнительные стационары для борьбы с коронавирусом запустили в Москве

21.03.2020, 12:30, Новости дня

В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом – в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «у нас уже запущено два дополнительных стационара: это Челюстно-лицевой госпиталь, и со вчерашнего вечера мы запустили в работу с больными с коронавирусной инфекцией еще один госпиталь в НИИ Склифосовского», передает РИА «Новости».

«На следующей неделе еще несколько госпиталей также будут развернуты для работы с больными с коронавирусной инфекцией», – добавила она.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные власти рассчитывают построить коронавирусный центр в Новой Москве в течение месяца.

Он отметил, что перед строителями поставлена тяжелейшая задача: «В спокойном режиме такой объект возводится за шесть-восемь месяцев. Мы должны построить гораздо быстрее. Точные сроки я назову позже, когда начнется монтаж и изготовители панелей доставят необходимые компоненты».

Отмечается, что массовое привлечение подрядчиков при строительстве коронавирусного центра в Новой Москве не повлияет на скорость работ других объектов столицы.

«Мы привлекли генподрядчиков ведущих компаний, которые работают на объектах городского заказа, а также ведущие девелоперские компании, которые имеют свои сильные подразделения. Сделали так, чтобы при демобилизации с тех объектов и концентрации здесь это не повлияло на объекты и городского заказа и нормальной стройки. Это точно никак не скажется на городских объектах», – сказал Бочкарев.

Также он опроверг информацию о том, что строительство центра обойдется в 40-50 млрд рублей.

«Сумма будет гораздо меньше. Цену мы скажем немного позже, но это будут не такие большие деньги», – добавил Бочкарев.

Медцентр строится вблизи деревни Голохвастово. Он займет территорию в 43 гектара и будет рассчитан на 500-600 пациентов. Генподрядчик возведения инфекционного центра – «Мосинжпроект». Также в строительстве задействованы крупные московские компании: «ДСК-1», ПИК, «Крост», МИСК, «МИП-Строй №1», «Мосметрострой» и ИБТ.

Ранее стало известно, что в Москве выздоровели восемь зараженных коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Fox News – «Нам нравится троллить!» — пока демократы выбирают лидера, Трамп высмеивает их на митингах

16.03 / В наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями

04.03 / «Чешет нос, заштриховывает бумагу, носит пирсинг». Пензенский госуниверситет предупредил об опасных студентах

08.02 / Подполковника Виндмана вывели из Белого дома

11.02 / Политики США озаботились арестом расхитившего бюджет экс-мэра Тбилиси

20.02 / МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

04.02 / Депутат оскорбил жителей Яранска и вышел из «Единой России»

04.02 / Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

11.02 / “Интер” обыграл “Милан” в матче с шестью голами, “Ювентус” проиграл “Вероне”. Результаты 23-го тура чемпионата Италии

22.02 / Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска