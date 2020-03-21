В России из-за пандемии коронавируса могут разориться 3 миллиона предпринимателей

21.03.2020, 12:30, Разное

По данным Торгово-промышленной палаты России, пандемия коронавируса COVID-19 может привести к разорению трех миллионов предпринимателей. Такая ситуация вероятна при сохранении текущих темпов распространения заболевания среди населения страны.

Кроме того, из-за коронавируса могут закрываться некоторые предприятия, вследствие чего под угрозой сокращения окажется более 8,6 миллиона сотрудников. Согласно результатам проведённого в разных регионах РФ опроса, треть компаний в условиях уменьшения спроса сможет продержаться «на плаву» примерно месяц, а почти половина уже в ближайшее время не справится со сложившейся ситуацией, поэтому около трёх миллионов предпринимателей окажутся на грани разорения.

Правительством РФ принято решение при проведении госзакупок учитывать пандемию коронавируса как форс-мажор. Благодаря этому становится возможным снизить риск потерь, а также избежать выплаты неустоек и штрафов, если будут предоставлены доказательства неисполнения указанных в договорах обязательств именно из-за коронавируса. При этом к форс-мажору не относят валютные колебания и отсутствие товара, информирует интернет-портал «ГлобалМСК».