Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили лондонский центр скорой помощи

21.03.2020, 12:18, Разное

Пока Меган Маркл и принц Гарри пережидают вспышку заболевания за закрытыми дверями своего особняка в Ванкувере и призывают всех оставшихся на карантине поддерживать связь с близкими и друзьями дистанционно, Кейт Миддлтон и принц Уильям лично встретились с теми, кто 24 часа в сутки сражается с вирусом на передовой. В минувший четверг герцог и герцогиня Кембриджские совершили частный визит в диспетчерскую Лондонской службы скорой помощи 111 в Кройдоне, о чем рассказали на своей страничке в Instagram.

Кэтрин и я с гордостью навестили персонал, работающий в NHS 111, чтобы передать нашу личную благодарность вместе с благодарностью бабушки и отца персоналу, работающему круглосуточно. Тем, кто дает необходимые рекомендации и обеспечивает уход за теми, кто в этом больше всего нуждается, – заявил герцог Кембриджский.

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Публикация от Tudor lover (@bea_york)20 Мар 2020 в 5:51 PDT

Порог центра скорой помощи Кейт переступила в элегантном брючном костюме цвета пыльной розы бренда Marks&Spencer. Сдержанности образу добавили простая белая блузка, пара серебристых туфель на каблуке от Hugo Boss и едва заметный макияж. Рекомендацией врачей использовать вне дома маски Кейт и Уильям решили пренебречь, однако остальные меры предосторожности соблюдали беспрекословно. Во время своего визита герцог и герцогиня Кембриджские дважды продезинфицировали руки, старались сохранять дистанцию при общении с людьми и не пожимали руки в знак приветствия. И это стало причиной одной неловкой ситуации. Когда одна из сотрудниц захотела сделать фото с высокими гостями и протянула руку, Уильям не смог ответить на жест вежливости.

Не пожимайте друг другу руки! со смехом предупредил Уильям. А после, позируя для фото, добавил:

Мы можем сделать фотографию, только если будем находиться на расстоянии метра друг от друга.

Принц Уильям и Кейт отметили, что сотрудники скорой помощи круглосуточно спасают жизни и помогают сдерживать пандемию. И подчеркнули, что врачам и диспетчерам тоже нужна поддержка.

Сотрудники экстренных служб реагируют на просьбы населения о помощи. При этом они, как и все мы, заботятся о своих семьях, друзьях и близких. Они нуждаются в нашей поддержке не меньше, чем другие люди. У каждого из нас своя роль в деле защиты уязвимых людей. А это значит, что следует прислушаться к совету экспертов – оставаться дома, если у вас или у ваших близких появились симптомы зоболевания. Отсутствие контактов снизит распространение вируса, – написали герцог и герцогиня Кембриджские в Instagram после встречи с врачами.