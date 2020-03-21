 

Актер Дэниел Дэ Ким из «Остаться в живых» заразился коронавирусом

21.03.2020, 12:16, Новости дня

Американский актер корейского происхождения Дэниел Дэ Ким, сыгравший Джина Квона в популярном телесериале «Остаться в живых», заразился коронавирусом.

В своем Instagram актер сообщил, что был инфицирован коронавирусом в Нью-Йорке во время съемок сериала, в котором он должен был играть врача.

Из-за распространения болезни шоу закрыли.

Описывая симптомы, Дэниел Дэ Ким рассказал, что у него заболело горло, а позже появилась боль в теле и лихорадка. Актер сдал тест и самоизолировался в отдельную комнату своего дома на Гавайях, чтобы не заразить членов семьи. Тест показал положительный результат на коронавирус.

Ранее коронавирусом заразились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, украинская и французская актриса Ольга Куриленко и британский актер Идрис Эльба, известный по фильму Marvel «Тор». Также заболели два актера из «Игры престолов» – Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть, и Индира Варма, исполнившая роль Элларии Сэнд.



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