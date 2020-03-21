Умерла украинский социолог Бекешкина

21.03.2020, 12:15, Новости дня

Директор Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Ирина Бекешкина скончалась на 69-м году жизни. Об этом 21 марта проинформировал сайт фонда.

Причина смерти ученой не сообщается.

“Один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину, Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами”, – говорится в некрологе.

Бекешкина возглавляла фонд “Демократические инициативы” с 2010 года. Именно она объявляла результаты Национального экзит-полла на всех выборах в Украине.

Автор более 100 научных трудов.