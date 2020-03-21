Дело Майдана. Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД

21.03.2020, 12:15, Новости дня

20 марта следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на столичном Майдане Незалежности.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

“По версии следствия, указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего неустановленные сотрудники спецподразделения “Беркут” и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании”, – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

В декабре 2019-го Украина передала ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году.

8 февраля в Киев вернулись Тамтура и Маринченко. Они хотят доказать свою невиновность, так как уверены, что “не совершали преступлений”.