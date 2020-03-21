Сегодня утром в Киев прибыл спецрейс с украинцами из Франции

21.03.2020, 12:15, Новости дня

Сегодня в Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс со 132 украинцами на борту, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook “Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины”.

“По сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилетов для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж)”, – сообщили в МИД.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 10.00 21 марта 29 155 граждан Украины вернулись на родину из Египта. 25 016 человек прилетели из Шарм-эль-Шейха, 4139 – из Хургады.

“Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами”, – говорится в сообщении.

Станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту🇪🇬25 016 громадян України прилетіли з… Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 21. märts 2020

В связи со спышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран закрыли границы и прекратили авасообщение. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на вечер 20 марта, 45 989 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 399 человек скончались, сообщили в Университете Джона Хопкинса (США).

Случаи COVID-19 зарегистрированы в девяти регионах Украины: Черновицкой (25), Киевской (три), Житомирской (два), Ивано-Франковской (два), Днепропетровской (два), Донецкой (один), Харьковской (один), Львовской (один), Тернопольской (один) областях и Киеве (три). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.