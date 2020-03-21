 

«Я доверила любимому мужчине и мужу свою жизнь»: Катерина Кейру рассказала историю своего брака

21.03.2020, 12:09, Разное

Известная спортсменка Катерина Кейру пояснила печальную историю своих отношений с Иваном Новосельцевым. Романтическое признание в любви на футбольном поле завершилось судебными процессами.
Экс-игрок баскетбольной сборной РФ ростовчанка Катерина Кейру поделилась с поклонниками в Сети горькими переживаниями «брошенной жены». Ради семьи и карьеры мужа-футболиста она покинула большой спорт, оставшись в результате с душевной травмой и материальными потерями. «Зачем проживать прошлое вновь?» — спрашивает её одна из поклонниц. «Забыть и забить», — советует другая. Жизнь продолжается, несмотря на то, что человек столкнулся с предательством и обманом. Женщина с ребенком — это семья, а о крахе прежней нужно не думать и двигаться дальше, пишут умудренные опытом люди. Им понятны переживания Катерины Кейру, которая признается, что Новосельцев по-прежнему присутствует в её жизни.

В любом случае он уйдет: суд не оставит маленького Теодора без материальной помощи от бросившего его отца, ведь мать готова пройти тест ДНК. «У вас все будет хорошо! Возвращайтесь в спорт», — советуют оптимистически настроенные поклонники.



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