Андрей Разин о карьере рэпера Джигана: «Он сам себя загнал в стоп-лист»

21.03.2020, 12:09, Разное

Отечественный музыкальный продюсер Андрей Разин недавно высказался о дальнейшей карьере проходившего лечение в рехабе рэпера Джигана. Он считает, что исполнитель фактически «сам себя загнал в стоп-лист», и теперь с ним будут неохотно сотрудничать.

Несколько недель назад стало известно о проблемах в семье Джигана и Оксаны Самойловой, спровоцированных неадекватным поведением самого рэпера. Лечение от пагубной зависимости исполнитель проходил в одном из рехабов Майами. Андрей Разин считает, на карьере Джигана «можно ставить крест», так как «наркоманов бывших не бывает», а с артистами, имеющими проблемы с употреблением запрещённых веществ, продюсеры работают весьма неохотно.



По мнению Разина, гораздо легче работать со страдающими от алкоголизма, так как их поведение проще предсказать и нужно лишь следить за выходом на сцену в трезвом состоянии. В случае с Джиганом продюсер не уверен в дальнейшей успешной карьере «загнавшего себя в стоп-лист рэпера», и даже его новый альбом вряд ли кого-то заинтересует. Разин констатировал, что сочувствует Оксане Самойловой и желает побольше сил, чтобы она смогла заботиться о своей большой семье.