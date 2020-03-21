Eyeware и Melexis разрабатывают решение для отслеживания движений глаз на основе 3D ToF

21.03.2020, 12:09, Разное

Компании Eyeware и Melexis заключили партнерское соглашение для разработки прибора для отслеживания движения глаз. Основой для утилиты должен стать 3D Time-of-Flight.

Датчик Melexis MLX75027 позволяет считывать информацию о перемещении одного объекта в рамках определенной плоскости с выраженным рельефом. Специалисты отмечают, что им могут быть зрачки водителя. Многие современные модели транспортных средств имеют аналоги технологии, но все они представлены в бета-версиях с минимальной производительностью.

«Датчик движения зрачков не только повысит комфорт при вождении, но и даст возможность обеспечить безопасность автомобилиста. Когда человек начинает дремать, глаза периодически закрываются на определенное время. При снижении активности система с датчиком Melexis MLX75027 будет сигнализировать о необходимости отдохнуть. Технологию можно использовать и для индивидуального интерфейса», – рассказали представители Eyeware.

Датчик 3D ToF имеет площадь всего в несколько сантиметров. Его можно будет установить на лобовое стекло или зеркало заднего вида. По словам специалистов, в будущем датчик также подойдет для интерфейса дополнительной реальности с проекциями.