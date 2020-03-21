В РФ началась работа над самолетом для испытаний электродвигателя

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21.03.2020, 12:08, Новости дня

В РФ стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

«В середине марта 2020 года представители ЦИАМ в составе экспертной делегации посетили ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», где осмотрели летающую лабораторию на базе самолета Як-40, на которой планируется провести испытания демонстратора гибридной силовой установки», – передает РИА «Новости» сообщение представителя института.

Летные испытания планируется провести в 2022 году. Один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором, разработанным совместно с Уфимским авиационным техническим университетом.

«В «носу» летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований», – сказали в ЦИАМ.

Там пояснили, что высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс – особенность российской разработки. Он призван обеспечить более высокие удельную мощность и КПД «электрических» компонентов (электродвигателей, генераторов, силовых шин передачи электроэнергии) гибридной силовой установки по сравнению с традиционным электротехническим оборудованием. В салоне самолета будут установлены аккумуляторы и блоки системы управления. Там же будут располагаться и инженеры-испытатели.

В начале февраля сообщалось, что первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах.



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