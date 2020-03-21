Организаторы “Евровидения” нанесли новый удар России

21.03.2020, 12:05, Разное

На официальном сайте представители конкурса сообщили о том, что песни, представленные в этом году, не будут допущены к участию в следующем. Другими словами, полюбившийся россиянам трек Uno группы Little Big не прозвучит на “Евровидении” в 2021 году.

Кроме того, каждая страна должна решить сама, кого из артистов отправить в следующий раз. В конкурсе может принять участие новый исполнитель или же заявленный в 2020 году, передает Lenta.ru.

Напомним, об отмене конкурса “Евровидение” стало известно 18 марта. Европейский вещательный союз пошел на такие меры для борьбы с пандемией нового вида коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 18 Мар 2020 в 9:11 PDT

В этом году Россию должна была представить петербургская группа Little Big с песней Uno. Клип на композицию стал одним из самых популярных и набрал более 33 миллионов просмотров за семь дней.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что несмотря на отмену победителями “Евровидения-2020” стали россияне. “Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном YouTube-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big”, – цитирует его РИА Новости.